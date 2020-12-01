Еще 279 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватили еще 279 человек. 62 из них проживают в Иркутске. Всего, с начала распространения инфекции, в нашем регионе уже 32640 инфицированных. Госпитализировано на данный момент 3906 сибиряков.

Увы, но за последние сутки от коронавируса скончались еще 14 жителей Приангарья. Таким образом, число умерших достигло отметки в 905 человек. Еще 143 умерли от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Есть и хорошие новости. Болезнь победили еще 328 жителей Иркутской области. В общей сложности выздоровели 28684.

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