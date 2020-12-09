Необычные лиственницы на Большой Байкальской тропе получили паспорт с именем. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
«Лиственницы 01» - именно так теперь будут именоваться два необычных дерева, не раз привлекавших внимание туристов на Большой Байкальской тропе. Фотоснимки с ними стали уже своеобразной «галочкой» для путешествующих вблизи озера Байкал.
«Лиственницы, ствол одной из которых образует круг, являются интересным дендрологическим объектом», - отмечают сотрудники «Заповедного Прибайкалья». – «Накануне они получили свой паспорт с указанием особенности, местоположения и близости к туристическому маршруту».
Как так получилось, что дерево свернулось в калач – тайна, покрытая мраком. Однако, у путешественников есть пара предположений: травма от рук человека либо соприкосновение со старым деревом, которого уже нет.
Чтобы это ни было, судя по всему, оно не принесло серьезных неприятностей дереву, а сделало лиственницу достопримечательностью ББТ.
Читайте также:
Опасный участок Большой Байкальской тропы перекрыли в Листвянке. Этим летом там погибла школьница (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08