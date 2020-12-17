Эвенки празднуют Новый год, когда на березе появляются листья. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Эвенкийский или тунгусский народ, заселял сибирские земли задолго до освоения первопроходцами этого сурового края. В зависимости от региона, представителей этого народа еще называли эвенами, аваньками, тунгусами. Эвенки – считается самоназванием. И хотя русские сосуществуют с этим народом уже много веков, о традициях празднования обрядового эвенкийского Нового года, мало кто знает.

Эвенкийским аналогом Нового года считается Икэнипкэ. Отмечается он традиционно когда распускается березовый лист. Это конец весны – начало лета. Точкой отсчета нового года у эвенков принято считать именно этот период пробуждения природы после зимы. Отмечается Новый год по эвенкийски обрядами очищения, хороводами и подношениями духам.

На конец декабря или начало января - даты календарного года, у эвенкийских народов праздников не выпадает. Но, есть праздник Матушки Зимы или Тугэни Энекен. Знаменует появление первого снега и начало зимы, а для эвенков еще и начало охотничьего сезона. Тугэни Энекен – образ красивой, зрелой эвенкийской женщины, в традиционном народном костюме с белым мехом, в последние пару десятилетий связывают и с приходом календарного нового года. И сейчас, ее можно увидеть на празднованиях в эвенкийских семьях наряду с русскими Дедом морозом и Снегурочкой.

Оба праздника, Икэнипкэ и Тугэни Энекен, как и большинство других в праздничном эвенкийском календаре, связаны не с людьми или событиями, а с природой.