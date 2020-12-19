Лесничие спасли кабаргу из петли браконьеров в лесу Иркутской области. Фото: скрин с видео Министерства лесного комплекса Иркутской области в Инстаграм

Охотничья петля на кабаргу – распространенный «капкан» браконьеров. Парнокопытное, угодив в петлю и пытаясь выбраться, еще сильнее затягивает «удавку» на ноге. Мучавшееся животное, прыгающее из стороны, в сторону накануне заметили инспекторы в области охраны окружающей среды Жигаловского лесничества во время рейда. Сразу было видно, животное в беде.

Лесничим удалось высвободить кабаргу из петли, это была самка.

«Жизни и здоровью кабарги ничего не угрожает. Она была освобождена и выпущена на свободу», - подвели итоги спасательной операции в аккаунте Инстаграм Министерства лесного комплекса Иркутской области.

Как только кабаргу высвободили из пут, она стремглав пустилась на свободу. Посмотреть видео можно здесь.

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