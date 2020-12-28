Электричество исчезло в части домов Ольхонского и Иркутского районов из-за аварии на сетях. С разницей в четверть часа утром 28 декабря прекратилась подача электроэнергии в 261 жилой дом и три социально значимых объекта в поселке Бугульдейка и в 236 зданиях в трех СНТ под Иркутском.«Проводятся восстановительные работы», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «На местах работают по 6 человек на двух спецмашинах».О предполагаемом времени подключения домов к электричеству пока не сообщается. Стоит отметить, что накануне свет также пропал в Тайшетском районе, а в поселке Мама и вовсе был введен режим ЧС из-за аварии на котельной.Читайте также:Синоптики предупредили, что Иркутскую область под Новый год накрыла стужа до - 50. Температура воздуха сейчас примерно на 10 градусов ниже нормы (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08