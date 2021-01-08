Внимание, водители большегрузов и автобусов, которые планируют 8 января проезжать по федеральной трассе Р-258 «Байкал»! Из-за неблагоприятных погодных условий, в Шелеховском и Слюдянском районах перекрыт участок дороги с 30 по 98 километр. Движение там пока разрешено только для легковых автомобилей.- Сейчас на этом участке дежурят инспекторы ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские обеспечивают безопасность движения.Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты проезда. А в случае ухудшения погоды, по возможности отказаться от дальних поездок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвое суток в горах в 30-градусный мороз: туристы из Ангарска едва не погибли в Аршане (Подробности)Погода на 8 января в Иркутске: днем небольшой снег и до -13 (Подробности)Спасатели эвакуировали троих рыбаков, застрявших на автомобиле в лесу в Братском районе (Подробности)