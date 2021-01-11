Крупная авария произошла 11 января в Братском районе. В 12 часов, на 192 километре трассы «Вилюй» столкнулись КамАЗ и лесовоз МВЗ. От удара оба грузовика превратились в груду искореженного металла.- От полученных травм скончался 46-летний водитель МВЗ, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кто стал виновником этого ДТП, пока выясняется.Полицейские дают неутешительную статистику. В новогодние праздники на дорогах Иркутской области в авариях погибли 12 человек. Еще 61 получили травмы. Кроме этого, инспекторы ГИБДД поймали 441 пьяного водителя.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВодитель внедорожника погиб в ДТП на автодороге Черемхово-Свирск (Подробности)Три машины столкнулось в смертельном ДТП на Александровском тракте под Иркутском (Подробности)Пьяный сибиряк на «Subaru» уходил от погони и вылетел на красный свет (Подробности)