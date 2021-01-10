В Черемховском районе накануне произошло ДТП, в котором погиб водитель внедорожника Mitsubishi Pajero. Как сообщают сотрудники ГИБДД, мужчина не выбрал скорость безопасную для данного участка пути на автодороге Черемхово-Свирск, и выехал с трассы.«От столкновения с препятствием водитель – мужчина 42 лет – скончался на месте, 42-летняя пассажирка внедорожника с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Сотрудники полиции проводят проверку трагедии случившейся 8 января около одиннадцати часов вечера. Как и причины других ДТП, произошедших на этой неделе: в аварии на Александровском тракте 9 января погибли три человека, в Листвянке – один, на Култукском тракте – 44-летний мужчина с 6-летней дочкой.Читайте также:Следствие ищет водителя грузовика, который видел момент тройного ДТП под Иркутском. Также в полицию просят обратиться владельцев машин с видеорегистраторами, проезжавших по тракту (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08