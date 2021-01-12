После землетрясения в Иркутске 12 января 2021, произошло сразу шесть повторных толчков. Правда, не все так называемые афтершоки ощущались в Иркутске. Напомним, землетрясение в 5 баллов произошло в Иркутске в 05:32 утра. Как рассказали в региональном МЧС, эпицентр находился в Монголии, в 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов.Что касается афтершоков, то по данным Байкальского филиала Геофизической службы, произошло шесть повторных толчков. В Иркутске ощущался лишь один силой в 2 балла. Большинство остальных произошли на территории Бурятии.Добавим, что по предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения 12 января 2021 в Иркутске нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗемлетрясение в Иркутске 12 января 2021: толчки разбудили людей в 5:30 утра (Подробности)Видео землетрясения в Иркутске 12 января 2021 опубликовано в сети (Подробности)\\"У нас город потрясающий\\": землетрясение 12 января 2021 в Иркутске вызвало флешмоб шуток в соцсетях (Подробности)