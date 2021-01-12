Землетрясение 12 января 2021 в Иркутске вновь заставило понервничать жителей Приангарья. В 5.33 утра горожан разбудили движения литосферных плит. Толчки в областном центре, как отмечают специалисты, достигали 4.5 баллов. Проверку стратегических объектов и коммунальных хозяйств тут же начали в столице Приангарья.«В Иркутске разрушений после землетрясения не зафиксировано», - сообщали КП-Иркутск в мэрии. – «В случае поступления заявок от жителей сотрудники управляющих организаций и представители административных округов приступят к обследованию жилищного фонда».Напомним, землетрясение 12 января 2021 года в Иркутске стало первым в этом году сейсмособытием. Его эпицентр находился в Монголии, в районе озера Хубсугул. Эксперты рассказали корреспонденту КП-Иркутск о том, что оно было нетипичным. После него специалисты насчитали уже более десяти афтершоков.Читайте также:\\"У нас город потрясающий\\": землетрясение 12 января 2021 в Иркутске вызвало флешмоб шуток в соцсетях (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08