После землетрясения в Иркутске 12 января 2021, произошло сразу 33 афтершока. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба правительства Приангарья. Правда, не все повторные толчки ощущались в Иркутске. Напомним, землетрясение в 5 баллов произошло в Иркутске в 05:32 утра. Эпицентр находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, в 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Жертв и разрушений нет.Кстати, специалисты уже прокомментировали, почему, информирование оперативных служб происходило с задержкой.- Это произошло из-за того, что эпицентр землетрясения находился на территории другого государства, - отметил заместитель директора Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН Владимир Чечельницкий. - Сейчас процесс толчков затухает. Более сильного сейсмособытия в ближайшее время ожидать не стоит.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что жителей Приангарья нужно не просто информировать о факте землетрясения, но и о правилах поведения при стихийном бедствии, а также о пунктах временного размещения в случае эвакуации. Помимо этого, до 1 февраля разработают новые методические рекомендации для служб и ведомств по обследованию территорий после землетрясения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт о землетрясении 12 января 2021 года в Иркутске: подземный толчок был нетипичным (Подробности)Видео землетрясения в Иркутске 12 января 2021 опубликовано в сети (Подробности)