В Братске днем, 17 января, произошел пожар на центральном рынке города. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.- Горела обшивка здания, - уточнили в спасательном ведомстве. – Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.До прибытия пожарных подразделений из здания рынка самостоятельно эвакуировались 30 человек. В считанные минуты огонь был потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.Дознавателям МЧС в ближайшее время предстоит установить точную причину пожара и обстоятельства, из-за которых он случился. Необходимо также оценить причиненный огнем ущерб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Десять человек эвакуировали пожарные из горящего дома в Иркутске (Подробности)Приют для бездомных собак «Надежда» подожгли в Улан-Удэ (Подробности)Мать и сын погибли на пожаре в частном доме в Казачинско-Ленском районе (Подробности)