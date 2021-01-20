Иркутская область приступила к массовой вакцинации от коронавируса. Накануне региональный минздрав опубликовал адреса прививочных пунктов. Можно уже записываться. Вакцинация будет проходить постепенно по мере поступления препаратов в Приангарье. В первой половине февраля ожидается поступление партии в 43 000 доз, в марте – еще 120 000.Вакцинация – дело добровольное. Поставить бесплатно «укол здоровья» могут все, кому уже исполнилось 18 лет. Однако, работники минздрава в отдельную графу вынесли людей старшего поколения – уверены, прививка необходима тем, кто старше 60-ти. Об этом накануне говорила и зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова, которая уже прошла первый этап вакцинации.- Мы ежедневно наблюдаем сводки из наших госпиталей, знаем, насколько тяжело протекает эта инфекция. Люди моего возраста занимают 14-15% от числа заболевших, у большинства пневмония. Поэтому я считаю необходимым людям старшего поколения вакцинироваться, - отметила Валентина Феофановна.Напомним, вакцинация проводится российским препаратом Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») - две дозы. Вторая ставится через 21 день после первой. Противопоказания такие – ОРВИ (после болезни должно пройти не менее двух недель), хронические заболевания, беременность или кормление грудью. Также желающий вакцинироваться не должен быть участником исследования коллективного иммунитета.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08