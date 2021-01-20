Три новые сейсмостанции установят на Байкале для мониторинга землетрясений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за участившихся землетрясений, в Иркутской области планируют расширить сеть сейсмостанций. Они необходимы для того, чтобы фиксировать все параметры подземных толчков. Эти результаты будут необходимы при строительстве жилых домов и других зданий.

- В планах разместить на Байкале три пункта комплексного мониторинга землетрясений, – сообщили в правительстве Иркутской области. - Определены три опорные точки с высокой сейсмической активностью. Это Хужир, Култук и Большое Голоустное. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.

Добавим, что разместить новые станции планируют в зданиях пожарных частей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сейсмологи назвали районы Иркутска, где опаснее при землетрясении (Подробности)

Сейсмологи рассказали, как долго будут продолжаться толчки в Иркутске (Подробности)

Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января (Подробности)