Три новые сейсмостанции установят на Байкале для мониторинга землетрясений
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за участившихся землетрясений, в Иркутской области планируют расширить сеть сейсмостанций. Они необходимы для того, чтобы фиксировать все параметры подземных толчков. Эти результаты будут необходимы при строительстве жилых домов и других зданий.
- В планах разместить на Байкале три пункта комплексного мониторинга землетрясений, – сообщили в правительстве Иркутской области. - Определены три опорные точки с высокой сейсмической активностью. Это Хужир, Култук и Большое Голоустное. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.
Добавим, что разместить новые станции планируют в зданиях пожарных частей.
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