Один человек пострадал при задымлении в здании Иргиредмета в Иркутске. ФОТО: ГУ МЧС России по Иркутской области.

ЧП произошло утром, 9 февраля в здании Иргиредмета, на бульваре Гагарина, 38. В 10.18 в одном из помещений на 4 этаже загорелся вытяжной шкаф. Помещение сразу заполнилось дымом. Пожарные прибыли на место через несколько минут. К этому моменту из здания эвакуировались более 100 человек.

- Позже в скорую помощь обратился работник лаборатории, который получил ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Женщине оказали помощь. Решается вопрос о госпитализации.

Что касается причин ЧП, то их выясняют дознаватели.

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