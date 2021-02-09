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Завершены поиски двух пропавших детей из Иркутска

Их искали несколько часов
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Завершены поиски двух пропавших детей из Иркутска

Завершены поиски двух пропавших детей из Иркутска

В Иркутске успешно завершены поиски двух пропавших без вести 13-летних детей. Напомним, мальчик и девочка днем, 9 февраля ушли из школы, но до дома так и не дошли. С родными и друзьями на связь не выходили. Поиски принесли свои результаты уже поздним вечером.

- Ребят нашли сотрудники патрульно-постовой службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они находились рядом с торговым центром «Сильвер Молл». С детьми все хорошо.

Где все это время находились школьники, выясняют полицейские. Вскоре детей передадут родителям.

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