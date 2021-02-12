Недостроенный детский сад загорелся в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧП на улице 3-я Заречная в Тулуне. Днем, 12 февраля там произошел пожар на стройплощадке детского сада. Уже через несколько минут спасатели были на месте. К этому моменту горела опалубка потолочного перекрытия второго этажа. Через полчаса огонь удалось потушить.

- Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Здание выгорело на площади 80 квадратных метров.

Уже известна предварительная причина пожара. Здание могло загореться из-за замыкания греющего кабеля. Но, точная причина станет известна после работы дознавателей.

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