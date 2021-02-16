На чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 в Иркутске согласились приехать все сборные группы А Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все команды группы А согласились принять участие в чемпионате мира по хоккею с мячом 2021, который состоится с 11 по 17 октября в Иркутске. Об этом на общем совещании с руководителями клубов Суперлиги рассказал президент FIB и ФХМР Борис Скрынник.

- FIB уже получила подтверждение от всех команд пула А о приезде осенью в Иркутск для участия в мировом форуме, - цитирует Бориса Скрынника пресс-служба федерации хоккея с мячом России.

А это значит, что, как и планировалось ранее, за звание сильнейшей на планете, помимо сборной России, в новом иркутском ледовом дворце «Байкал» будут бороться команды Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии.

Напомним, мировой форум по бенди в Иркутске должен был пройти еще в 2020 году. Но, тогда его дважды перенесли из-за пандемии коронавируса. Сначала с весны, а потом и с осени.

В марте 2020 года в Иркутске прошел чемпионат мира по хоккею с мячом в группе В. В нем участвовало 10 команд. Победителем стала сборная Венгрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 (Подробности)