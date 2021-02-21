Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В выходные коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. На улицы города вывели более 150 спецмашин, очисткой артерий города занимаются две сотни человек. За эти три дня город максимально приведут в порядок. Так, как в будние дни вывоз снега возможен только в ночные часы или выходные дни.

- В течение трех дней уборка города будет осуществляться в круглосуточном режиме, - сообщили в мэрии города.

Также в администрации отметили, что продолжится обработка улиц Иркутска противогололедными материалами.

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