Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В выходные коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. На улицы города вывели более 150 спецмашин, очисткой артерий города занимаются две сотни человек. За эти три дня город максимально приведут в порядок. Так, как в будние дни вывоз снега возможен только в ночные часы или выходные дни.
- В течение трех дней уборка города будет осуществляться в круглосуточном режиме, - сообщили в мэрии города.
Также в администрации отметили, что продолжится обработка улиц Иркутска противогололедными материалами.
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