Труп заключенного нашли в одной из камер исправительной колонии №25 в Братском районе Фото: Тимур ХАНОВ

В одной из камер исправительной колонии №25 в Вихоревке, 26 февраля нашли бездыханное тело осужденного. Сотрудники колонии вызвали скорую помощь, но прибывшие фельдшеры лишь констатировали смерть заключенного. После этого, на место вызвали полицию и сотрудников прокуратуры.

- Начата служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - Информация о насильственной смерти, обнаруженных на теле осужденного, распространяемая в некоторых СМИ, не соответствует действительности.

А в это время следователи рассказали подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-начальника ангарской исправительной колонии №15, которая прославилась весной 2020 года на всю страну из-за произошедшего бунта заключенных. «Комсомолка» рассказывала, что 26 февраля мужчину поместили под домашний арест, обвинив в превышении должностных полномочий. (Подробности)

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