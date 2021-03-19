Семья из Иркутска переехала в купленную квартиру после вмешательства судебных приставов

Семья из Иркутска переехала в купленную квартиру при помощи судебных приставов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Купить – купили, а заехать не смогли. В такую ситуацию попала одна из семей Иркутска. Из их нового жилья в Свердловском районе областного центра не хотела съезжать проживающая там женщина. Новые владельцы обратились в суд.

- Нам пришел исполнительный лист о выселении гражданки из двухкомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора без предоставления другого жилого помещения, - рассказали специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Иркутянке сообщили, что если она не освободит жилплощадь, ее выселят принудительно. После это женщина собрала вещи и уехала из квартиры.

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