Семья из Иркутска переехала в купленную квартиру после вмешательства судебных приставов

Семья из Иркутска переехала в купленную квартиру при помощи судебных приставов
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Купить – купили, а заехать не смогли. В такую ситуацию попала одна из семей Иркутска. Из их нового жилья в Свердловском районе областного центра не хотела съезжать проживающая там женщина. Новые владельцы обратились в суд.
- Нам пришел исполнительный лист о выселении гражданки из двухкомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора без предоставления другого жилого помещения, - рассказали специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Иркутянке сообщили, что если она не освободит жилплощадь, ее выселят принудительно. После это женщина собрала вещи и уехала из квартиры.
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