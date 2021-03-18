Сибирячка сменила фамилию из-за долгов по кредитам полной тезки из Екатеринбурга. Не сработало. Фото: личный архив.

- Что? Куда пропали все деньги? - три года назад, увидев, что с карты списалась вся зарплата и небольшие сбережения - 30 тысяч рублей - иркутянка Елена Баранова опешила. Тем более, сумма для ее семьи внушительная: она работает поваром в одной из больниц, муж - водитель автобуса, воспитывают троих детей. Доходы, что называется, трудовые, и каждая копейка на счету.

Женщина, разумеется, побежала в банк, а ей в ответ: "Вы просрочили кредит". Да, займ у сибирячки действительно был, около 200 тысяч рублей на учебу в вузе детям, но выплачивала ссуду исправно. Откуда ж тогда просрочка? В банке открестились, их дело маленькое - дескать, распоряжение арестовать счета пришло от судебных приставов. И Елена удивилась еще больше, узнав, что постановление прислали не из местной службы, а из Екатеринбурга!

- Я давай обрывать телефоны судебным приставам Свердловской области, выяснять, каким образом я вдруг стала должницей, - вспоминает Елена. - Оказалось, что в Екатеринбурге живет моя тезка: у нас полностью совпадают имя, фамилия, отчество и дата рождения. Ее-то займы на меня и повесили!

Иркутянке объяснили, ошибка, вероятнее всего, произошла в банке. Ведь как устроен процесс взыскания долгов? Кредитная организация, видя просрочки, обращается в суд, там выдают соответствующее постановление, его получают приставы и начинают работать – обращаются в банки, где у должника могут быть счета и вклады и накладывают на них арест.

- Мне сказали, что в банковской базе данных, судя по всему, увидели нужное имя и дату рождения и сразу же выдали счета. При этом не уточнили ни регион проживания, ни номера СНИЛС и ИНН, - говорит Елена. - Вот и получилось, что я отдуваюсь за "двойника". Но это только мое предположение.

В итоге те списанные 30 тысяч рублей сибирячке вернули. Только вот история на этом не закончилась. Все три года, по ее словам, счета периодически арестовывали. Однажды снова сняли 16 тысяч, но затем вернули.

Из страха очередной раз лишиться денег, Елена вообще перестала пользоваться банковской картой. На работе пошли навстречу - уже 1,5 года получает зарплату в кассе, наличными. В собственности у нее было два автомобиля - но их пришлось переписать на мужа, потому что арест периодически накладывали и на них. А еще каждые три месяца ей прилетают штрафы ГИБДД - видимо, тоже за нарушения "двойника".

- Как-то на Госуслугах высветилось, что у меня долг в 1,5 миллиона рублей! - восклицает иркутянка. - Но затем, к счастью, его с меня сняли.

Чтобы прекратить путаницу, в декабре 2020-го Елена решилась на крайнюю меру - сменила фамилию, став Парфеновой-Барановой (первая часть - ее девичья фамилия). Женщина переоформила все документы, но и это, увы, не спасло. По словам иркутянки, сейчас на ней снова "висит" чужой долг в 136 тысяч рублей.

- Как это прекратить, ума не приложу, - тяжело вздыхает иркутянка. - Боюсь, что эту задолженность с меня снимут, но пройдет месяца три, и счета опять арестуют.

Случай Елены, к слову, не редкость. От чего происходят такие ошибки? В службе пояснили, что раньше достаточно было одного так называемого "идентификатора" должника. То есть если персональные данные - имя, фамилия, дата рождения - совпадали, то порой случалась путаница.

- Исключить подобные ситуации в дальнейшем позволят нормы Федерального закона, которые расширяют перечень сведений, идентифицирующих должника: СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН, - пояснили в пресс-службе ведомства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проводится проверка

"КП" обратилась за комментариями в Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Там пояснили, что судебные приставы-исполнители связались с иркутянкой и проводят проверку. Когда она предоставит копии документов - ИНН, СНИЛС, паспорта, - чтобы подтвердить, что ее спутали с должницей-тезкой, то ограничения, если они были, отменят, а деньги, если снимались, вернут.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист:

Универсального рецепта, как прекратить путаницу, нет

- Первое, что стоит сделать в такой ситуации, - обратиться с документами в банк, чтобы прояснить, что вы не брали приписанный вам кредит, затем - в службу судебных приставов. Различить вас и вашего "двойника"-должника можно и по месту рождения, указанному в паспорте, и по данным СНИЛС и ИНН. Также можно обратиться в Бюро кредитных историй, где должна быть вся информация по вашим займам. Но скажу сразу - универсального рецепта, как прекратить путаницу, нет. Поскольку не существует единой базы, откуда вас можно было бы разом вычеркнуть, как тезку неплательщика. Вот и получается, что каждый раз, когда оформляется новое исполнительное производство, по совпадению имени и даты рождения вас могут вновь по ошибке принимать за должника. Крайняя мера - суд.

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Куда жаловаться, если с вас списывают чужие долги

Звоните в УФССП России по Иркутской области, номер телефона: (3952) 21-44-11. Будьте готовы предоставить документы - копию паспорта, СНИЛС, ИНН, - чтобы доказать, что вы не должник.