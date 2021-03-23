Лига справедливости Зака Снайдера, Тимати и кэшбэк за туры интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яндекс узнал, чем интересовались сибиряки с 15 по 22 марта. Так вот, самым популярным запросом в Интернете стал фильм - Лига справедливости Зака Снайдера. В этой картине собрано большой количество супергероев – Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг, Флэш. Неудивительно, что у ленты такая популярность, поклонники комиксов спешат увилеть новые приключения любимых персонажей. А что о фильме рассказал сам режиссер – как проходили съемки, кто их героев ему ближе – читайте здесь.

Вторым по популярности на минувшей неделе оказалось шоу «Холостяк» с участием рэпера Тимати. Кстати, акция к старту 8 сезона «Холостяка» прошла и на Байкале. После иркутян снова интересовали различные фильмы – «Батя», «Никто», «Годзилла против Конга».

Также запросы в Сети говорят о том, что многие жители Иркутской области начали планировать свой летний отпуск – интересуются программой кэшбеков за туры по России – подробнее о ней здесь.

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