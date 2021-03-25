В Братске произошел пожар на складе стройматериалов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупный пожар произошел днем, 25 марта на складе строительных материалов, по улице Баркова, в Братске. Спасатели приехали на место через несколько минут. К этому моменту огонь распространился по площади 180 квадратных метров. Дым был виден из соседних районов города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, огонь уже удалось потушить. Сейчас устраняются последствия. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно

Что касается причин пожара, то они станут известны после работы дознавателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учительнице из Улан-Удэ, дом которой подожгли, ученики и родители собирают деньги на новый (Подробности)

Еще несколько минут, и он бы задохнулся: полицейские вытащили сибиряка из горящей квартиры (Подробности)

Троих медвежат-сирот, брошенных матерью, спасли и теперь выхаживают сибиряки (Подробности)