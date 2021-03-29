Усиление ветра и мокрый снег обещают 30 марта в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели. По прогнозу, во вторник, 30 марта утром и днем в западных, северо-западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с. Также пройдет мокрый снег.

- В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин, - предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Туристам лучше отказаться от походов в горы.

Кроме этого, в случае ухудшения погоды, спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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