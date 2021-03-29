Подросток из Иркутской области спас родителей из горящего дома, а сам чуть не погиб. Фото: личный архив семьи Шубиных, ГУ МЧС России по Иркутской области

«Антон, в доме пожар, там мама и папа!» - крики младших братьев 5 и 7 лет 16-летний Антон Шубин из Тулуна услышал из гаража. В тот январский вечер 2020 года парень буквально на полчаса ушел из дома. А когда возвращался, пришел в ужас от увиденного. Из окон дома валил густой черный дым. На пороге стояли перепуганные братья, мальчишки выбежали на мороз, в чем были, и плакали.

- Был поздний вечер, я знал, что родители уже спят, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Антон Шубин. – Скомандовал пацанам бежать к соседям за помощью. Ну а сам- за мамой с папой. Забежал в прихожую, а там на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Вспомнил уроки ОБЖ! Лег на пол и по-пластунски- в комнату, чтобы самому не надышаться.

Антон Шубин не считает себя героем. Фото: личный архив семьи Шубиных,

В спальню, где находились родители, Антон в прямом смысле дополз на ощупь. Первым кого нашел, был отец, он лежал без сознания на полу. Парнишка на себе потащил его к выходу. Оставив папу на на улице, Антон в ту же секунду вернулся в огненную ловушку за мамой, но на полпути сам потерял сознание. Что было дальше, знает лишь со слов медиков и спасателей.

- Братья добежали до соседей и те вызвали пожарных, - продолжает Антон. – Они приехали как раз в тот момент, когда я потерял сознание. Спасатели пробрались внутрь, вытащили меня и маму. Я пришел в себя в больнице на следующий день. Врачи говорят, меня пришлось откачивать. В соседней палате лежал отец, которого также привели в чувство. Мама выжила, но она получила 50% ожогов тела.

Антон пролежал на больничной койке десять дней, родители дольше. Раны у матери заживают до сих пор. Как оказалось, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки. По словам спасателей, если бы Антон пробрался в дом позже на несколько минут, родителей спасти было бы невозможно. Они умерли бы прямо во сне.

Награждение Антона. Фото: администрация Тулуна.

Спустя год про тот случай в семье Шубиных стараются не вспоминать. Антон успешно окончил школу и поступил в Тулунский аграрный техникум, учится на механика. На днях прямо на лекции к парню пришел член Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей Брилка. Он вручил Антону медаль «За проявленное мужество», которым студента наградила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- А вы за родителями разве не полезли бы в горящий дом? – недоуменно отвечает Антон на вопросы, как ему было не страшно пойти в горящий дом. –Я думал только о спасении мамы и папы.

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