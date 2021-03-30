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Происшествия30 марта 2021 13:53

«Черный риелтор» из Иркутска осужден на 13 лет за два убийства владельцев квартир

Он являлся директором агентства недвижимости
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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«Черный риелтор» из Иркутска осужден на 13 лет за два убийства владельцев квартир

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске осужден еще один член банды "черных риелторов". Напомним, на счету злоумышленников убийства владельцев квартир, которые они совершали с 2004 по 2007 годы. Оказалось, что в 2004 году мужчина, являясь директором агентства недвижимости, входил в состав группы, которая занималась перепродажей квартир жителей района Ново-Ленино. Чтобы не выплачивать деньги, полученные от продажи недвижимости, они расправлялись с владельцами.

- 50-летнего мужчину признали виновным по статье «Убийство двух лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений», - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда и прокуратуры Приангарья. – Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Добавим, что присяжные вынесли обвинительный вердикт мужчине еще в ноябре 2018 года. Однако после этого он скрылся от суда. Задержали его только декабре 2020 года.

Напомним, в марте 2019 года приговор суда услышали еще восемь членов преступной группы, среди которых одна женщина. Исполнитель убийств приговорен к пожизненному заключению колонии особого режима. Один из лидеров ОПГ отправился в колонию строгого режима на 23 года. Еще один член группы проведет там же 8 лет. А их сообщница отправилась на 5 лет

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Криминал