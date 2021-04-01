Больше 500 жителей Иркутской области обследуют в поликлиниках Иркутской области в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больницах Приангарья, разгрузившихся от лечения коронавирусных больных, снова проводят медосмотры и диспансеризацию.

В этом году планируют обследовать больше 500 тысяч жителей Иркутской области. Это поможет вовремя найти и начать лечить серьезные проблемы со здоровьем - онкологию, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, а также легких.

Пройти обследование, как сообщили в областном минздраве, можно в поликлинике, к которой вы прикреплены.

Как уже сообщала "КП"-Иркутск, в регионе до 14 апреля продлен режим самоизоляции для людей 65 лет и старше.

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