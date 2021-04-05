Иркутская область попала в топ опасного рейтинга по ВИЧ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область занимает шестое место среди всех регионов России по количеству новых заболевших ВИЧ в 2020 году. Все первые позиции в этом антирейтинге, составленном Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом, за Уралом и Сибирью. На первом месте – Кузбасс (зарегистрировано 124,6 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), в тройку входят Свердловская область (95,9) и Пермский край (95,5). В пятерку - Челябинская (93,3) и Томская (90,2) области. На шестом месте – Иркутская область (89,8). ( Внимание! Сдать анализы можно здесь )

В десятку вошли также Красноярский край (86,2), Оренбургская (85,5), Новосибирская ( 84,8) области, Ханты-Мансийский автономный округ (78,1).

Но это – то, что касается новых случаев. Гораздо опаснее статистика по распространенности вируса. Но и тут топ-10 оккупировали, по сути, те же регионы. Вот как оценивают зараженность территории эпидемиологи. На первом месте в списке самых опасных – Кузбасс (зарегистрировано 1998,6 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), в тройке - Иркутская (1953,5), Свердловская (1854,9) области. Кроме них, в угрожающий список на основных позициях входят Оренбургская, Самарская , Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская, Тюменская, Ленинградская области

Эпидемиологи отмечают, что основной причиной смерти инфицированных остается туберкулез. Больше всего людей заражается при сексуальных контактах, употребление наркотиков постепенно уходит на второй план. Сегодня ВИЧ становится болезнью взрослых людей и впервые диагноз чаще ставится тем, кому от 30 до 49 лет ( по стране до двух третей всех случаев, в Иркутске тенденция сохраняется). Доля подростков и молодежи упала ниже одного процента.

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