Автобус протаранил дорожное ограждение в микрорайоне Университетский в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".

Серьезная авария произошла днем, 6 апреля в микрорайоне Университетский в Иркутске. На остановке водитель автобуса протаранил дорожное ограждение. Видео с места ДТП в соцсетях опубликовали проезжающие мимо автомобилисты. На кадрах видно искореженное ограждение и разбитую переднюю часть автобуса.

- Пострадавших в этой аварии нет, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД «Иркутское». – Автобус ехал без пассажиров.

Сейчас во всех причинах аварии на месте разбираются полицейские. Дорожные инспекторы еще раз призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения на городских улицах.

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