Ящик для сбора пожертвований больному ребенку украли в магазине в Усть-Илимске

Момент ограбления попал на видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В одном из магазинов Усть-Илимска, на улице Георгия Димитрова 22-В, украли ящик для сбора пожертвований больному ребенку. Неравнодушные горожане собирали мальчику деньги на реабилитацию. Однако все собранные пожертвования украли двое мужчин в медицинских масках и шапках, которые зашли в магазин под видом покупателей. Момент, как один из них хватает ящик и убегает с ним на улицу, попал на камеры видеонаблюдения.

- Похитители разыскиваются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские также призывают мужчин, изображенных на видео самим явиться в ближайший отдел МВД.

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