Еще девять человек с коронавирусом скончались в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 62 903, так как за сутки COVID-19 подтвердился еще у 164 человек. Из общего числа инфицированных 60 939 уже переболели. За сутки выздоровели 195 сибиряков.

- В ковидных госпиталях региона медики лечат 1348 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, есть зараженные и с тяжелым течением болезни. Продолжаются и летальные исходы. За сутки скончались еще 9 человек: причиной смерти 8 из них стал COVID-19, еще одного – иные тяжелые болезни. Всего с начала пандемии Приангарье потеряло 2441 человека: COVID-19 унес жизни 2175 из них, еще 266 с таким же диагнозом были больны другими тяжелыми болезнями, которые и привели к гибели.

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