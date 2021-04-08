Землетрясение в 2 балла произошло в Иркутске в ночь на 8 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 8 апреля 2021. Подземные толчки в 2 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 01.37 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в Бурятии. Например, в поселке Каменск в Кабанском районе ощущались толчки в 2-3 балла. Энергетический класс в эпицентре составил 10,1.

Напомним, это уже не первые подземные толчки в Иркутске в этом году. Землетрясения в Монголии у границы с Россией началась 12 января 2021 года. Интенсивность ощутимых толчков в Иркутске составили 5 баллов.

Последнее ощутимое землетрясение ощутили в Иркутске ранним утром, 31 марта. Оно произошло в районе озера Хубсугул, и отозвалось в Иркутске в 8 утра местного времени толчками силой в 3-4 балла, тало результатом очередного афтершока монгольского землетрясения, которое произошло 12 января 2021 года. Толчков земной коры, которые стали афтершоками, насчитывается уже несколько тысяч, ощутимых - более 200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сейсмологи назвали районы Иркутска, где опаснее при землетрясении (Подробности)