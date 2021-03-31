Землетрясение 31 марта в Иркутске: горожане почувствовали толчки в 4 балла.

Утром 31 марта жители Иркутска проснулись от того, что поняли - снова трясет. Землетрясение в Иркутске 31 марта, как выяснилось, стало отголоском новых толчков земной коры, которые зафиксированы в Монголии, в районе озера Хубсугул. Афтершоков нет.

-Землетрясение 31 марта, которое произошло в районе озера Хубсугул, отозвалось в Иркутске в 8 утра местного времени толчками силой в 3-4 балла, - сообщают в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.

В МЧС сообщают, что жертв и разрушений при подземных толчках нет. Какой силы землетрясение в эпицентре, сейчас уточняется. Известно, что толчки почувствовали не только в Иркутской области, но и, как при предыдущем серьезном землетрясении на Хубсугуле, в соседних регионах. А также на западе Приангарья.

Специалисты уточнили, что землетрясение 31 марта 2021, которое почувствовали жители региона, стало результатом очередного афтершока монгольского землетрясения, которое произошло 12 января 2021 года. Толчков земной коры, которые стали афтершоками, насчитывается уже несколько тысяч, ощутимых - более 200.

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