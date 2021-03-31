Причины землетрясения 31 марта в Иркутске назвали сейсмологи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоило только иркутянам немного забыть про землетрясения, которые тревожили трижды за несколько месяцев - в сентябре, декабре 2020-го и в январе 2021-го, как ощутили новый подземный толчок! Утром 31 марта, в 8.01, когда одни только пришли на работу, а другие еще собирались, город снова качнуло. Не так сильно, как в предыдущие разы, но ощутимо - интенсивность в Иркутске оценили в 3-4 балла. Самые чувствительные не пропустили. А каковы причины землетрясения 31 марта в Иркутске?

Эпицентр землетрясения снова находился на Хубсугуле в Монголии. Фото: сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

- Это афтершок сильного землетрясения на озере Хубсугул, которое произошло в Монголии 12 января, - прокомментировала "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. - Всего зафиксировано около шести тысяч отголосков того сейсмособытия, но из них было всего 25 ощутимых.

Такое количество афтершоков, поясняет эксперт, не аномалия, а нормальное явление. Так, Култукское землетрясение, которое случилось в сентябре прошлого года, давало отголоски еще три месяца. Поэтому и причины землетрясения 31 марта в Иркутске не удивительны.

- Мы предполагали, что на Хубсугуле сейсмичность тоже уже затухает, но нет. За утро там произошло два толчка, второй - почти не ощутимый, - добавила Елена Кобелева.

А первый прокатился не только до Иркутска. Его почувствовали в Шелехове, Слюдянке, Ангарске, Байкальске и даже в Черемхове и Усолье-Сибирском. Дело в расстоянии от эпицентра – эти города не так уж далеко от озера Хубсугул. Спасатели успокоили - разрушений нет. Сильнее всего снова досталось бурятскому поселку Монды, что прямо у границы с Монголией, - там тряхнуло с силой в 5-6 баллов.

- Надо сказать, на Байкале, в Иркутской области пока нет сейсмоактивных зон, - сообщила директор Байкальского филиала единой геофизической службы. - На данный момент довольно активна только зона вблизи Новой Чары, что в Забайкалье. Там периодически трясет.

Таковы причины землетрясения 31 марта в Иркутске. Будет ли трясти снова, точно предсказать, увы, невозможно.

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