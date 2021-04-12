Пожар в детском саду произошел в Ангарске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Ангарске ранним утром, 12 апреля произошел пожар в детском саду №19, который находится в квартале 207/210. В 10 часов там загорелись вещи в спальне на втором этаже. Воспитатели оперативно сумели вывести 154 ребенка на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве. – Пожар на площади 10 квадратных метров уже потушили.

Сейчас дознаватели выясняют точные причины пожара. Что касается воспитанников, то теперь детям придется временно посещать другие детские сады.

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