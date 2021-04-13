Житель Иркутской области до смерти забил свою мать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Трагедия произошла в одной из семей села Мойган Заларинского района, 5 апреля. 45-летний местный житель во время ссоры со своей матерью, начал жестоко избивать ее кулаками по голове и телу. После избиения мужчина вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть. От полученных травм 64-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в ведомстве. -
Мужчину уже отправили под стражу. Все подробности трагедии выясняются.
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