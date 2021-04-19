Впервые в Иркутской области вора в законе осудят за его криминальный статус. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Криминального авторитета из Татарстана, отбывающего 20-летний срок заключения в исправительной колонии №19 под Иркутском, вновь ждет суд. На 50-летнего осужденного, который с 1998 года является вором в законе, впервые в Приангарье возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области.

- Доказательства вины осужденного собраны благодаря работе УФСБ, МВД, ГУФСИН по Иркутской области, - сообщили в ведомствах. – Было доброшено долее 100 свидетелей, проведен ряд экспертиз. Уголовное дело направлено в суд.

Что еще известно про биографию сидящего авторитета? В 2009 году Верховный суд Татарстана отправил его за решетку за убийство двух человек и покушение на убийство еще одного жителя Нижнекамска, совершенные по найму организованной группой. Следователи считают, что эти преступления были совершены для того, чтобы укрепить авторитет вора в законе и его криминальное влияние на город и другие группировки. В колонию строгого режима под Иркутском его этапировали в 2015 году.

Кроме этого, по версии следствия, осужденный распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает свое криминальное влияние для руководства преступной деятельностью.

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