Пропавшую без вести пенсионерку из Иркутска нашли на кладбище Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшей без вести 65-летней пенсионерки. Напомним, она исчезла 13 апреля, когда ушла из дома и не вернулась. Все это время ее поисками занимались сыщики и волонтеры.

- 20 апреля женщина найдена погибшей в районе одного из городских кладбищ, - сообщил корреспонденту «КП»-«Иркутск» информированный источник.

Все подробности гибели иркутянки сейчас выясняются.

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