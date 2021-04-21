Спасатели предупреждают о гололеде на дорогах Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, иркутские автомобилисты! Спасатели предупреждают, что из-за выпадения мокрого снега и колебаний температур, на дорогах города и области образуется гололед. Особенно опасными дороги и трассы становятся по ночам и по утрам, когда подмерзает все то, что растаяло за день. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Отправляясь в поездку, учитывайте погодные условия и дорожную обстановку, - просят в ведомстве. – Соблюдайте скоростной режим, дистанцию на городских улицах и на трассах.

Также спасатели предупреждают, что в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда ждать тепло? Изучаем прогноз погоды в Иркутске на ближайшую неделю (Подробности)

Не холодно, но зябко: 10 красивых фото снегопада в Иркутске (Подробности)

В Улан-Удэ яму на дороге залатали ковром (Подробности)