Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 13:50

Полицейские проверят, пристегиваются ли иркутские автомобилисты ремнем безопасности

Рейд состоится 23 апреля
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Полицейские проверят, пристегиваются ли иркутские автомобилисты ремнем безопасности

Полицейские проверят, пристегиваются ли иркутские автомобилисты ремнем безопасности

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной рейд на дорогах Иркутска проведут инспекторы ГИБДД. 23 апреля полицейские проверят, пристегиваются ли автомобилисты ремнем безопасности. А также, перевозят ли водители детей в удерживающих креслах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала 2021 года в Приангарье произошло 47 аварий с участием водителей и пассажиров, которые, не использовали ремни безопасности и детские удерживающие кресла, - сообщили в ведомстве. – В этих ДТП 30 человек погибли и 71 получил травмы. Среди них 15 детей.

Добавим, что за непристегнутый ремень безопасности, водителям грозит штраф в 1 тысячу рублей. За перевозку детей без кресла – 3 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Улан-Удэ яму на дороге залатали ковром (Подробности)

Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 1 мая (Подробности)

Школьнику из Бурятии, которого избили четверо взрослых за то, что он вступился за дедушку, предложили стать кадетом (Подробности)