Полицейские проверят, пристегиваются ли иркутские автомобилисты ремнем безопасности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной рейд на дорогах Иркутска проведут инспекторы ГИБДД. 23 апреля полицейские проверят, пристегиваются ли автомобилисты ремнем безопасности. А также, перевозят ли водители детей в удерживающих креслах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала 2021 года в Приангарье произошло 47 аварий с участием водителей и пассажиров, которые, не использовали ремни безопасности и детские удерживающие кресла, - сообщили в ведомстве. – В этих ДТП 30 человек погибли и 71 получил травмы. Среди них 15 детей.

Добавим, что за непристегнутый ремень безопасности, водителям грозит штраф в 1 тысячу рублей. За перевозку детей без кресла – 3 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Улан-Удэ яму на дороге залатали ковром (Подробности)

Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 1 мая (Подробности)

Школьнику из Бурятии, которого избили четверо взрослых за то, что он вступился за дедушку, предложили стать кадетом (Подробности)