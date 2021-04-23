Движение на главных улицах Иркутска будет ограничено 25 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
25 апреля на главных улицах областного центра будет ограничен проезд. С 9 утра до 2 часов дня в Иркутске состоятся Всероссийские соревнования по велосипедному спорту "Гагаринская гонка". Участие в заезде примут сильнейшие спортсмены страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Маршрут движения велосипедистов запланирован по улицам:
– б. Гагарина (напротив здания «Иргиредмед», б. Гагарина, 38),
– ул. Карла Маркса,
– ул. 5-й Армии,
– ул. Свердлова,
– б. Гагарина
Эти улицы будут перекрываться постепенно по маршруту движения велогонки для всех видов транспорта.
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