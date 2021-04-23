Движение на главных улицах Иркутска будет ограничено 25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 апреля на главных улицах областного центра будет ограничен проезд. С 9 утра до 2 часов дня в Иркутске состоятся Всероссийские соревнования по велосипедному спорту "Гагаринская гонка". Участие в заезде примут сильнейшие спортсмены страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Маршрут движения велосипедистов запланирован по улицам:

– б. Гагарина (напротив здания «Иргиредмед», б. Гагарина, 38),

– ул. Карла Маркса,

– ул. 5-й Армии,

– ул. Свердлова,

– б. Гагарина

Эти улицы будут перекрываться постепенно по маршруту движения велогонки для всех видов транспорта.

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