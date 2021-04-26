Запрет на ловлю Байкальского омуля могут пересмотреть Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководитель Росрыбаловства Илья Шестаков, рассказывая об итогах работы 2020 года, отметил, что ситуация с омулем улучшилась. За время действия запрета на промышленный лов омуля произошел заметный рост выпусков молоди по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Росрыболовства.

- С 38 миллионов до 520 миллионов штук - почти в 14 раз! Мы видим, что те, может быть, болезненные ограничительные меры, которые мы принимали по Байкалу, дали эффект. Запасы байкальского омуля начали восстанавливаться, воспроизводство стало увеличиваться, - поделился руководитель Росрыбаловства, - Думаю, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение, и существующая тенденция будет продолжена, мы откроем омуля опять для промышленного рыболовства.

Илья Шестаков напомнил, что подобные жесткие меры, как запрет на ловлю омуля необходимы, несмотря на всю трудность ситуации для местного населения. Напомним, в 2017 году, на Байкале запретили промышленный вылов омуля. Меры были приняты, чтобы сохранить и восстановить численность популяции омуля, пострадавшего из-за бесконтрольного вылова и браконьерства. За 1 хвост нужно будет заплатить штраф 3 640 рублей. Такая санкция, в первую очередь касается браконьеров, занимающихся незаконной ловлей рыбы сетями.

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