Яна Соболь покинула должность министра экономического развития Иркутской области Фото: правительство Иркутской области

Министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь ушла в отставку 23 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Причина отставки - личное заявление, - сообщили в ведомстве.

Яна Соболь занимала этот пост с 28 июля 2020 года. Также С 2014 по 2020 год она возглавляла Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования России.

СПРАВКА КП

Яна Соболь родилась в 1968 году в городе Киренск Иркутской области. В разные годы занимала руководящие должности в органах местного самоуправления и в структурах правительства Иркутской области.

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