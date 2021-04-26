МЧС: шквальный ветер обрушится на Иркутск 27 апреля

МЧС: 27 апреля в Иркутской области ожидается ветер до 18 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Местами по области ожидаются северо-западный ветер 15-18 м/с и мокрый снег. Температура ночью опустится до +2...-3, при прояснении -8...-13, днём +7...+12, местами +2...-3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Во время неблагоприятных погодных явлений возрастает риск обрыва линий связи и электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов. Кроме того, возникает вероятность мгновенного распространения огня на большие площади в случае пожога сухой растительности на приусадебных участках, - напоминают в ведомстве.

В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью и утром в городе пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днём без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью 0...+2, днём +7...+9.

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днём без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +7,+9°.