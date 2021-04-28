Проезд по улице Ипподромной закроют на два дня в Иркутске Фото: Олег Укладов

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 09.00 11 мая до 18.00 13 мая закроют проезд по улице Ипподромной. Движение запретят в районе здания, расположенного по улице Култукская, 107Б. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Временное закрытие проезда связано с проведением аварийного ремонта канализационной сети, - рассказали в администрации.

Напомним, что с 1 мая по 1 июня в Иркутске также закроют проезд на участке улицы 7-я Советская от ул. Седова до ул. Коммунистическая. Ограничение связано с проведением работ по ремонту дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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