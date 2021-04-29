Яна Соболь займет пост советника губернатора Иркутской области по экономике и стратегии

Яна Соболь займет должность советника губернатора Иркутской области по экономике и стратегии. Фото: правительство Иркутской области

Яна Соболь займет должность советника губернатора Иркутской области по экономике и стратегии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Яна Соболь в разные годы занимала руководящие должности в органах местного самоуправления и в структурах Правительства Иркутской области. С 2014 по 2020 год возглавляла Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, - сообщают в ведомстве.

Как уже рассказывала "КП", Яна Соболь покинула пост министра экономического развития Иркутской области 23 апреля 2021 года. Основанием стало заявление по собственному желанию.

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