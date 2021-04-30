Дежурные группы будут работать в детских садах Иркутска в майские праздники Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отличная новость для молодых родителей, которые в эти длинные майские каникулы продолжат работать. В детских садах Иркутска с 4 по 7 мая будут открыты дежурные группы. О этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Проведя мониторинг в детских садах, мы опросили родителей, - комментирует начальник департамента образования Олег Ивкин. – Оказалось, что многие вынуждены работать в майские праздники. Поэтому принято решение создать на эти дни дежурные группы в каждом детском саду.

Добавим, что набор детей будет проходить в дошкольных учреждениях по обращениям родителей.

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