Более 700 человек эвакуировали из торгового центра «Карамель» в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Срабатывание автоматической пожарной сигнализации днем, 2 мая нарушило режим работы торгового центра «Карамель» в Иркутске. Еще до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались более 700 посетителей и работников ТЦ. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве. – Выяснилось, что сигнализация сработала из-за подгорания пищи в одном из кафе на третьем этаже.

Сейчас работа торгового центра возобновлена. Спасатели проводят проверку.

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