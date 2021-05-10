Землетрясение силой два – три балла ощутили 10 мая жители Черемхово

Землетрясения силой два – три балла ощутили 10 мая жители Черемхово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное землетрясение почувствовали жители Иркутской области утром 10 мая. Оно произошло в 8.36 утра по местному времени и сильнее всего ощущалось в Черемхово – толчки были силой 2-3 балла.

Как сообщается на сайте Байкальского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Монголии, в районе озера Хубсугул. В Иркутской области сила толчков составила 2-3 балла. Жертв и разрушений это землетрясение не принесло, все объекты инфраструктуры работали в штатном режиме.

Эпицентр землетрясения 10 мая 2021 года находился в Монголии. Фото: Байкальский филиал геофизической службы РАН.

Сейсмологи отмечают, что энергетический класс данного землетрясения составил 11,9.

Напомним, 7 мая сейсмологи Байкальского филиала геофизической службы РАН фиксировали толчки в районе Северомуйского тоннеля в Бурятии. Эпицентр этого землетрясения находился в 15 километрах от поселка Северомуйск, сила толчков составила 4,7 балла.

Еще ранее, 3 мая, подземные толчки были зафиксированы в Иркутске. Эпицентр сейсмособытия находился на границе с Монголией.

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